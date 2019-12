Midden-Zeeland Vlissinger veroordeeld tot zeven jaar cel voor vier verkrachtingen De rechtbank in Middelburg heeft donderdag een 34-jarige Vlissinger veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar voor de verkrachting van vier vrouwen. Hij moet daarnaast schadevergoedingen van in totaal ruim 47.000 euro betalen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in november tien jaar celstraf.