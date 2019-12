De Zeeuwse burgemeesters dringen bij minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan op de realisatie van een politieacademie in Zeeland. Dit wordt duidelijk uit de brief die de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann, voorzitter van het districtcollege Zeeland, naar de minister gestuurd heeft.

"Door de vergrijzing in dit district stromen veel politiemedewerkers uit, terwijl de instroom een probleem is", schrijft de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann in de brief aan de minister.

"Nu haken studenten uit Zeeland vaak af vanwege de grote afstand tot de huidige academies in Rotterdam en Eindhoven. En afgestudeerde politiemensen van buiten de provincie kiezen zelden voor Zeeland als werkgebied."

De Zeeuwse burgemeesters maken zich grote zorgen over de politiecapaciteit in Zeeland de komende jaren. "Dat dwingt ons als Zeeuwse burgemeesters om steeds scherpere keuzes te maken." Als voorbeelden noemt hij de verminderde politie-inzet bij evenementen en het steeds vaker inzetten van boa's (buitengewoon opsporingsambtenaar) in plaats van politie op meer onderwerpen.

Om de aanwas van politiemensen in Zeeland op peil te brengen en te houden, vragen de burgemeesters de minister een politieacademie in Zeeland te realiseren. Een opleidingsmogelijkheid in de buurt kan volgens de burgemeesters "enorm helpen" om meer mensen voor het politievak te laten kiezen.

Noodklok politiecapaciteit Nederland al eerder in Tweede Kamer geluid

Eerder al luidden regioburgemeesters in de Tweede Kamer de noodklok over de beschikbare politiecapaciteit in heel Nederland. In reactie hierop stelde Grapperhaus vorige maand dat deze situatie niet lang mag voortduren. Ook liet hij weten dat de korpschef van de politie werkt aan het beter in balans brengen van de operationele bezetting. Hiervoor is de landelijk taskforce Operationele Sterkte en Capaciteit ingesteld.

Naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum in september wordt er landelijk meer politiecapaciteit ingezet voor bewaking en beveiliging. "Voor de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant betekent dit dat enkele tientallen politiemensen uit de eenheid nu worden ingezet voor het bewaken en beveiligen", aldus Bergmann. "Deze inzet heeft direct effect op de beschikbare politiecapaciteit in de hele regio."

Door keuzes te maken, afgestemd op de lokale situaties en in samenspraak met Openbaar Ministerie, politie en gemeenten, kan de "toch al schaarse politiecapaciteit" volgens Bergmann op een verantwoordelijke manier worden blijven ingezet.