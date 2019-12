Een bestuurder is woensdag gevlucht nadat zijn of haar auto ter hoogte van de Van Cittersweg in Arnemuiden in de sloot was beland, meldt de Veiligheidsregio Zeeland via Twitter.

De hulpdiensten, waaronder een redvoertuig en ook duikers, rukten rond 18.15 uur massaal uit, omdat er mogelijk nog iemand in het voertuig zat. De brandweer trof in de auto en in de directe omgeving niemand meer aan.

Het is onduidelijk hoe de auto in het water is beland.