Media 3FM-dj's over Serious Request: 'We zijn minder bezig met randzaken' De radio-dj's van NPO 3FM die van Goes naar Groningen gaan wandelen voor het goede doel, hebben er vertrouwen in dat ze dit jaar meer geld gaan ophalen dan vorig jaar. Eva Koreman en Mark van der Molen vertellen in gesprek met NU.nl dat de uitvoering van de tweede editie van 3FM Serious Request: The Lifeline, de vervanger van Het Glazen Huis, simpeler zal zijn voor het publiek, omdat ze minder bezig zijn met randzaken.