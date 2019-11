Een negentienjarige man heeft onlangs zijn kaak gebroken bij een mishandeling op een hockeyfeest in Vlissingen. Het incident vond op 9 november plaats, maar de politie bracht het nieuws donderdag pas naar buiten.

Het feest werd georganiseerd in het clubgebouw. Een bekende van het latere slachtoffer kreeg een klap in zijn gezicht in de toiletruimte. Toen de negentienjarige man daar wat van zei, werd hij door de man die later een klap gaf geduwd.

Toen hij de dader een kwartier later opnieuw tegenkwam en hem vroeg waarom hij hem eerder duwde, kreeg hij een "forse klap" in zijn gezicht. In het ziekenhuis bleek dat hij zijn kaak op meerdere plekken had gebroken.

Een uur later werd opnieuw iemand mishandeld op het terrein. Een twintigjarige man stond buiten bij zijn fiets toen een andere man zijn fietslampje afpakte. Het slachtoffer zei daar wat van, waarop hij door meerdere personen werd geslagen en geschopt. Beveiligers schoten het slachtoffer uiteindelijk te hulp.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de mishandelingen. Het is nog onduidelijk of het om dezelfde dader gaat. Jongeren die iets gezien hebben of meer informatie hebben over de incidenten, worden opgeroepen dit bij de politie te melden.