De politie heeft in de afgelopen twee maanden vier jongens in de leeftijd van veertien tot zestien jaar aangehouden voor 65 scooterdiefstallen in Middelburg en Vlissingen.

De politie zag sinds augustus een duidelijke toename in het aantal gestolen scooters en bromfietsen in Middelburg en Vlissingen en stelde een onderzoek in. Dat onderzoek leidde tot de vier aanhoudingen. De jongens zijn aangehouden voor diefstal en heling. Sommige werden meerdere keren aangehouden voor verschillende diefstallen.

Uit het politieonderzoek is gebleken dat de verdachten de scooterdiefstallen pleegden in wisselende samenstellingen. "Sloten werden gebroken om de scooters mee te kunnen nemen. Deze scooters werden een tijd later kapot, beschadigd of uitgebrand teruggevonden."

Veel brommers stonden volgens de politie op een "makkelijke plaats", zoals in een toegankelijke tuin. "Wij adviseren om scooters niet op makkelijk toegankelijke plaatsen te laten staan, zeker niet 's nachts. Het is beter om de brommers in een schuur te zetten of aan een kettingslot."