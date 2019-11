Midden-Zeeland Jongen (16) slachtoffer van straatroof op Bluesroute in Middelburg De politie is op zoek naar getuigen van een straatroof op de Bluesroute in Middelburg. Een zestienjarige jongen werd daar in de nacht van zaterdag op zondag door twee jonge mannen onder bedreiging van een mes beroofd van zijn telefoon en fiets.