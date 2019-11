De gemeente Middelburg gaat dit jaar een detectiesysteem inzetten in de wijken Dauwendaele en Middelburg-Zuid om overlast door vuurwerk te verminderen. Ook gaan er twee extra buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) de straat op in de laatste weken van het jaar.

Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een memo aan de gemeenteraad, die in mei om een plan van aanpak voor de jaarwisseling had gevraagd.

Om de pakkans te vergroten van mensen die hun vuurwerk te vroeg afsteken of met illegaal vuurwerk in de weer zijn, wil het college een detectiesysteem van Munisense aanschaffen. Hiermee kun je binnen een paar seconden zien waar een harde knal plaatsvond, zodat boa’s of agenten er snel op af kunnen gaan.

Ook wil de gemeente zo inzicht krijgen in de mate van overlast die er in bepaalde gebieden is. In gemeenten zoals Almere, Amersfoort en Rotterdam is tijdens de jaarwisseling van 2017 en 2018 succesvol met dit systeem gewerkt.

Acht tijdelijke vuurwerkdetectoren in Middelburg

Er komen tijdelijk acht vuurwerkdetectoren in Dauwendaele en Middelburg-Zuid, omdat daar vorig jaar de meeste overlast was. Handhavers kunnen via een app op hun smartphone, die is verbonden met de detectoren, zien waar te luide knallen zijn.

Op basis van de resultaten wil Middelburg kijken of ze volgend jaar doorgaat met het systeem.

Daarnaast wil het college twee extra boa’s voor de laatste twee weken van het jaar inhuren. Zij werken elke dag van 13.00 uur tot 22.00 uur en controleren specifiek op vuurwerkoverlast. In december controleren de vaste twee boa-koppels ook elke dag op het afsteken van vuurwerk.