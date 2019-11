Midden-Zeeland Bijna 1,4 miljoen euro beschikbaar voor restauratie Zeeuwse monumenten Er is in 2020 bijna 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in de provincie Zeeland. Het geld is bedoeld voor werkzaamheden aan kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken.