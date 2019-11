Midden-Zeeland

Scoutingleider nu wel veroordeeld voor brandmerken kinderen

Een jeugdleider van een scoutinggroep uit het Zeeuwse Goes is dinsdag in hoger beroep wel schuldig bevonden aan zware mishandeling. Hij is veroordeeld voor het brandmerken van drie kinderen tijdens een zomerkamp in 2017. Mark B. kreeg een taakstraf van 180 uur en een schadevergoeding opgelegd.