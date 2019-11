Zo'n honderd basisscholen in Zeeland zijn woensdag dicht vanwege de landelijke staking voor beter onderwijs.

Enkele scholen in Zeeland die woensdag niet sluiten, hebben het personeel wel de ruimte gegeven te staken.

Sommige attracties in Zeeland hebben speciale activiteiten georganiseerd op de stakingsdag. Omnium in Goes heeft een programma samengesteld in het tropisch bos en in het Vrijburgbad in Vlissingen kunnen mensen woensdag vrij zwemmen.

In het FNV Vakbondshuis in Goes komen leraren tussen 10.00 en 15.00 uur samen.

Beter onderwijs en oplossing voor lerarentekort

Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel in heel Nederland leggen woensdag het werk neer om te staken voor beter onderwijs en een oplossing voor het lerarentekort. Meer dan 4.300 scholen blijven woensdag dicht.

Vier op de tien scholen kampen met een structureel lerarentekort. Het kabinet deed vorige week eenmalig een financiële toezegging van 460 miljoen euro voor het onderwijs, maar de onderwijsbonden vinden dit onvoldoende om het lerarentekort aan te pakken.