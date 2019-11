De PvdA, D66 en VVD in Goes hebben een motie ingediend voor een onderzoek naar de toenemende overlast door drugscriminaliteit in de gemeente.

Partijleden van de PvdA hebben de afgelopen maanden gesproken met de twee coffeeshophouders in Goes, SMWO en Indigo Zeeland. Uit dat bezoek zou zijn gebleken dat de illegale handel in drugs is toegenomen in Goes.

"Zeker bij High Life is de overlast sterk toegenomen. De politie kent het probleem, maar de jongens zijn slim. Als ze ook maar iets zien zijn ze weg. En vijf minuten later staan ze er gewoon weer", aldus Marco Eestermans (PvdA).

VVD-raadslid Chantal Peereboom herkent het probleem. "Wij hechten veel waarde aan een veilige omgeving voor inwoners en bezoekers. Helaas krijgen wij steeds vaker verontrustende signalen van Goesenaren die zich niet prettig voelen op straat, angstig zijn, bewust een blokje omlopen of lastig worden gevallen. Hier moet wat aan gedaan worden".

De drie partijen willen dat het onderzoek naar de drugsoverlast komend voorjaar is afgerond. De gemeenteraadsvergadering met de begroting voor de komende jaren vindt donderdag plaats.