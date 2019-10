Inwoners in de Oosterschelderegio die hulp bij het huishouden aanvragen, worden geconfronteerd met wachttijden.

'We zijn druk bezig met het onderzoeken van oplossingen voor het probleem", laat bestuursvoorzitter Cees van den Bos van Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) weten. "In de tussentijd vragen we om begrip en doen een beroep op inwoners om voor de huishoudelijke taken zoveel mogelijk familie en kennissen te vragen."

De wachttijden zijn ontstaan doordat aan de ene kant de vraag naar hulp is toegenomen en aan de andere kant de zorgaanbieders onvoldoende personeel kunnen krijgen, aldus SWVO.

Meer aanvraag huishoudelijke hulp door vast landelijk tarief

"In de Oosterschelderegio is er momenteel, net als in de rest van Nederland, sprake van een tekort aan arbeidskrachten voor met name hulp bij het huishouden. Sinds 1 januari betalen mensen die huishoudelijke hulp via de gemeente ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage meer, maar op basis van landelijk beleid een vast tarief van 17,50 euro per vier weken. Nu blijkt dat hierdoor meer mensen een beroep doen op de huishoudelijke hulp."

Door de toegenomen vraag en het personeelstekort is er een wachttijd ontstaan. "Zowel de gemeenten als zorgaanbieders vinden het vervelend dat deze situatie is ontstaan."

Het SWVO is een samenwerkingsverband van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen.