Midden-Zeeland Man aangehouden op Vlasmarkt in Goes na diefstal van kwetsbare personen De politie heeft zondag een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op de Vlasmarkt in Goes voor een eerder gepleegde mishandeling. Ook is er negen keer aangifte van diefstal gedaan tegen de verdachte.