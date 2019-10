Midden-Zeeland Vermist meisje gevonden in Middelburg, duo opgepakt voor mensenhandel Politieagenten hebben een zeventienjarig meisje dat al enkele dagen vermist was en mogelijk in de prostitutie werkzaam was, woensdagavond gevonden in een hotel in Middelburg. Er zijn twee verdachten aangehouden op verdenking van mensenhandel.