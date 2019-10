Het nieuwe Bevrijdingspad dat over Walcheren en Zuid-Beveland loopt, wordt zaterdag geopend bij het Bevrijdingsmuseum in het Zeeuwse Nieuwdorp. De wandelroute is 135 kilometer lang en volgt de route die de bevrijders in de Tweede Wereldoorlog ook hebben afgelegd.

De officiële opening van het Bevrijdingspad vindt plaats met de presentatie van de wandelgids van de nieuwe route. 's Ochtends neemt gedeputeerde van de provincie Zeeland, Anita Pijpelink, het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Theo Klanke, initiatiefnemer en vrijwilliger van het pad en wandelboekje.

Pijpelink ontvangt het boekje voorafgaand aan de herdenking van de Slag om de Schelde op de Sloedam.

Het Bevrijdingspad is een wandelroute langs de knooppuntenroutes van het Wandelnetwerk over Zuid-Beveland en Walcheren. Het is 135 kilometer lang en bestaat uit acht etappes die elk tussen de 12 en 13 kilometer lang zijn. De wandelaar passeert herkenningspunten van de Tweede Wereldoorlog in Zeeland, waaronder de Slag om de Schelde in 1944.

De nieuwe route begint bij het treinstation in Kapelle en voert langs onder andere de Westerschelde, Vlissingen, Zoutelande, Domburg en Veere naar het eindpunt bij het treinstation van Arnemuiden.