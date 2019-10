Thrillerauteur Tess Gerritsen komt op maandag 4 november naar Goes. Gerritsen is die dag te gast in de filmzaal van 't Beest, waar ze tussen 19.30 uur en 21.30 uur wordt geïnterviewd door Ivan Borghstijn.

De organisatie van de avond is in handen van boekhandel Het Paard van Troje in samenwerking met de stichting Horen Zien en Lezen.

De Chinees-Amerikaanse auteur is bekend door haar thrillers, voornamelijk van de Rizolli and Isles-serie, die ook is verfilmd. Haar laatste boek gaat over een vrouw die haar verleden in Boston ontvlucht.