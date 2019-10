De gemeente Borsele vervangt de komende maanden tien bruggen voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden beginnen in november.

De bruggen zijn dertig jaar oud en aan vervanging toe. Twee bruggen in de Steenloperstraat in Heinkenszand zijn uit voorzorg afgesloten omdat het wegdek in slechte staat is. Bij regen zijn deze bruggen erg glad.

De houten bruggen maken plaats voor overspanningen van composiet, een materiaal dat kunststof versterkt. De levensduur is hierdoor langer.

Na de twee bruggen in de Steenloperstraat zijn de andere aan de beurt. Daarnaast komen er ook vijf nieuwe bruggen in het dorpsbos in Borssele en nieuwe exemplaren op de groensingel rond de Colenhoek in 's-Heer Abtskerke, op de Kapelaan Koningstraat in 's-Heerenhoek en aan de Slabbekoornsedijk in 's-Gravenpolder.

Alle bruggen moeten in maart zijn vernieuwd. Voor de renovatie van in totaal 27 civieltechnische werken in de openbare ruimte heeft de gemeente Borsele eerder ruim 4 ton vrijgemaakt. Daarnaast zet ze voortaan elk jaar 30.000 euro opzij voor onderhoud.