Op de stoep in de Piet Heinstraat in Goes is zaterdagavond een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft een 25-jarige man aangehouden.

Rond 18.00 uur kwam er een reanimatiemelding binnen bij de meldkamer. Op de stoep voor het kantoor van ABN AMRO en ING werd een overleden man aangetroffen. De brandweer plaatste daar schermen.

Inmiddels is de identiteit van de man bekend. Volgens getuigen had hij eerder op de dag in in het centrum van Goes mogelijk ruzie gehad. De politie onderzoekt momenteel de mogelijke betrokkenheid van de 25-jarige man bij de dood van de man.

Het is nog onduidelijk hoe de man is overleden. De politie is momenteel op zoek naar een specifieke getuige, een vrouw die zaterdagmiddag geprobeerd heeft twee vechtende mannen uit elkaar te houden in het centrum van Goes.