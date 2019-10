De politie heeft woensdag in een flatwoning in Goes een hennepkwekerij met 368 hennepplanten aangetroffen. De bewoner is aangehouden.

Agenten gingen woensdag de woning aan de Appelstraat binnen nadat zij een anonieme tip hadden ontvangen. In de flatwoning waren twee kweekruimtes aanwezig en werd illegaal stroom afgetapt.

De bewoner is na verhoor in vrijheid gesteld. De burgemeester van Goes is op dit moment aan het kijken naar eventuele vervolgstappen, zoals het sluiten van de woning.