Midden-Zeeland Vrijspraak voor kolencentrale Borssele na dodelijk ongeval in 2015 De Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) in Borssele is vrijdag door de rechtbank in 's-Hertogenbosch vrijgesproken van verantwoordelijkheid voor een dodelijk ongeval dat in november 2015 plaatsvond in de kolencentrale. Wel is het bedrijf schuldig bevonden aan twee bedrijfsongevallen eerder in 2015, waarbij vijf medewerkers gewond raakten.