De Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) in Borssele is vrijdag door de rechtbank in 's-Hertogenbosch vrijgesproken van verantwoordelijkheid voor een dodelijk ongeval dat in november 2015 plaatsvond in de kolencentrale. Wel is het bedrijf schuldig bevonden aan twee bedrijfsongevallen eerder in 2015, waarbij vijf medewerkers gewond raakten.

De rechtbank heeft bepaald dat EPZ een geldboete van 125.000 euro moet betalen omdat het bij beide ongevallen de Arbeidsomstandighedenwet overtrad.

Op 20 november 2015 overleed een werknemer van onderaannemer Sagro toen hij tijdens onderhoudswerk in de kolentrechter van een transportband terecht was gekomen. Volgens de officier van justitie had zowel EPZ als Sagro schuld aan het ongeval vanwege het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet, maar de rechtbank concludeerde anders.

Zo waren er uitgebreide gebruikershandleidingen en werd het veiligheidsbeleid actief kenbaar gemaakt aan werknemers. Ook werd de trechter met transportband niet op een verkeerde manier gebruikt en woog de rechter mee dat het om werknemer ging die erg goed bekend was met de risico's van het werk.

Werknemers liepen zware brandwonden op

De rechtbank bevond EPZ wel schuldig aan de andere twee bedrijfsongevallen. In september 2015 raakten vier werknemers gewond door een stofexplosie in de installatie voor biomassa. Twee van hen liepen zware brandwonden op.

Volgens de rechter heeft het bedrijf opzettelijk handelingen verricht of nagelaten waardoor levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van werknemers kon ontstaan.

EPZ deed te weinig voor veiligheid arbeiders

In juli 2015 moest een medewerker naar het ziekenhuis nadat hij heet vliegas over zich had gekregen tijdens het reinigen van een rooster. Volgens de rechtbank schoten EPZ en twee leidinggevenden tekort in het nemen van maatregelen ter bescherming van de medewerkers.

Daardoor konden werknemers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden worden blootgesteld aan heet vliegas. Het bedrijf zag niet toe op de naleving van instructies en voorschriften door haar werknemers.