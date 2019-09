Midden-Zeeland Aftrap van Serious Request vindt dit jaar plaats in Goes De aftrap van 3FM Serious Request: The Lifeline vindt dit jaar plaats in Goes. In de week voor Kerst lopen de dj's van radiostation 3FM door het land om geld op te halen voor slachtoffers van mensenhandel. Drie dj-duo's beginnen op 18 december op de Grote Markt in Goes en eindigen op Kerstavond in Groningen.