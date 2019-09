De deelnemers van de 22e Ride for the Roses, een fietstocht om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker, hebben 852.709 euro opgehaald. 7072 mensen stapten in Goes op de fiets om 10, 25, 50 of 100 kilometer te rijden door het Zeeuwse landschap voor de actie van KWF Kankerbestrijding.

Onder de deelnemers was een team van zes kabinetsleden, onder aanvoering van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Directeur van KWF Kankerbestrijding Johan van de Gronden noemt het opgehaalde bedrag geweldig. Met het geld kan "een significante versnelling in onderzoek worden gerealiseerd", zegt hij.

Volgend jaar vindt Ride for the Roses op 27 september plaats in Assen, met de start- en finishlocatie op het circuit van de TT Assen.