Midden-Zeeland Fietstocht Ride for the Roses haalt ruim 8,5 ton op De deelnemers van de 22e Ride for the Roses, een fietstocht om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker, hebben 852.709 euro opgehaald. 7072 mensen stapten in Goes op de fiets om 10, 25, 50 of 100 kilometer te rijden door het Zeeuwse landschap voor de actie van KWF Kankerbestrijding.