Het college van burgemeester en wethouders wil vier voormalige verenigingsgebouwen aan de Ridderspoorlaan en het Baskenburgplein in Vlissingen en aan de Middelburgsestraat in Oost-Souburg zo snel mogelijk slopen.

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het plan. Het college wil van de panden af, omdat ze leeg staan, geen functie meer hebben en verouderd zijn.

Aan de Ridderspoorlaan gaat het om gebouwen die grotendeels gemaakt zijn van hout. Vroeger had Koninklijke Harmonie Ons Genoegen hier haar clubhuis. Nu de muziekvereniging verhuisd is, hebben de panden geen bestemming meer, vertelt de Vlissingse wethouder Rens Reijnierse, die over het accommodatiebeleid gaat.

Ook het voormalige clubgebouw van de opgeheven vereniging Zeeland Sport staat op de nominatie voor sloop. Het staat al een jaar leeg en ligt op een strategische plek in Baskensburg, aldus het college van B en W. "Het is geen geheim dat wij dat gebied op termijn willen ontwikkelen als bedrijventerrein", zegt de Vlissingse wethouder John de Jonge, die economische zaken en ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft. Het oude clubgebouw blokkeert de ingang van het Baskensburgplein naar het terrein erachter."

Houten gebouw in Souburg moet ook weg

Het college wil ook het houten gebouw op het terrein aan de Middelburgsestraat in Souburg weghalen. Het stenen gebouw op het terrein van organisaties Razzmatazz en de Regenboog blijft wel staan.

De lege gebouwen zonder functie zijn volgens het college geen fraai gezicht voor de omgeving. "We willen de grond na de sloop inplanten en kijken later wat we ermee doen", zegt De Jonge.