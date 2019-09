De gemeente Goes moet een stap zetten op het gebied van woningbouw, meldt wethouder Derk Alssema. Dit jaar moet nog duidelijk worden of er een nieuwe woonwijk komt en waar.

In samenspraak met de vier andere Bevelandse gemeenten is een woonvisie voor de jaren tot en met 2023 opgesteld. Daarin noemen de gemeenten nog geen aantallen van woningen die elke gemeente mag bouwen, maar beschrijven ze wel enkele trends.

Ontwikkelingen die de gemeenten zien, zijn het verduurzamen van woningen en de behoefte van ouderen aan levensloopbestendige woningen, maar ook dat er een trek naar de stad is te zien.

"We moeten hier dus een stap zetten, zoveel is zeker", zegt Alssema, die daaraan toevoegt dat dat niet per se ten koste hoeft te gaan van woningbouw in andere gemeenten en kernen.

'Vijf gemeenten kunnen tot afspraken komen over woningbouw'

In de huidige Goese nieuwbouwprojecten Aria, Mannee en Nieuwe Diep zijn nauwelijks kavels meer beschikbaar.

Alssema is ervan overtuigd dat de vijf gemeenten tot afspraken kunnen komen over de te bouwen woningen en andere woningbouwplannen. Goes gaat vervolgens de regionale afspraken uitwerken en kijken of en waar er een of meer nieuwe woonwijken kunnen komen.

In de visie zeggen de Bevelandse gemeenten zich vooral te willen concentreren op "inbreiden en transformeren". "Hoge dichtheid in de kernen en lage dichtheid in het landschap", zeggen ze in de visie.

Alssema denkt dat Goes in oktober of november duidelijkheid kan schetsen over de toekomstplannen.