Zes ministers en staatssecretarissen fietsen aanstaande zondag mee met de Ride for the Roses. Ze komen naar Goes op initiatief van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die in Zeeland heeft gewoond.

Zondag komen minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming, minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, staatssecretaris Menno Snel van Financiën en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat naar Goes, mits hun agenda's het toelaten.

Oud-wielrenner Michael Boogerd heeft ook toegezegd acte de présence te geven bij de jaarlijkse fietstocht.

Het evenement, dat bedoeld is om geld in te zamelen voor de bestrijding van kanker, vindt dit jaar voor de derde keer in Goes plaats. In 2008 en 2014 kwam de fietstocht ook al naar de Zeeuwse stad.

De start en finish zijn allebei bij de Zeelandhallen op het Da Vinciplein. De tocht over 100 kilometer vertrekt om 10.00 uur. De openingsceremonie begint een half uur eerder.