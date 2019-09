Eddie Bogaert uit 's-Gravenpolder stopt als voorzitter van DELTA Ride for the Roses, maakt hij woensdag bekend. Hij is sinds 2008 betrokken bij het benefietevenement.

In 2008 vond de eerste landelijke editie van Ride for the Roses plaats in Goes. Het jaar daarna werd een Zeeuwse variant van de fietstocht voor KWF opgezet: DELTA Ride for the Roses.

Bogaert was de laatste zes jaar voorzitter van het organisatiecomité. Hij stopt na zondag 15 september, als de landelijke Ride for the Roses voor de derde keer plaatsvindt in Goes. "Ik zie dat als een mooi hoogtepunt", zegt hij.

In zijn jaren als voorzitter bouwde hij de Delta Ride for the Roses uit tot een meerdaags evenement. Zo werden de Ladies Night Ride, een strandride in Schouwen-Duiveland en een ride in Zeeuws-Vlaanderen toegevoegd aan het programma.

Bogaert werkt nog mee aan veranderen organisatiestructuur

Bogaert werkt de komende tijd nog mee aan het veranderen van de organisatiestructuur. Waar de DELTA Ride for the Roses in Goes en de Zeeuws-Vlaamse variant tot nu toe door twee aparte comités werden georganiseerd, is er nu behoefte aan één overkoepelend bestuur met daaronder twee werkgroepen.

Naar alle waarschijnlijkheid nemen wethouder Jack Begijn van de gemeente Terneuzen, wethouder Derk Alssema van de gemeente Goes en Mariska van der Hulst van DELTA plaats in dit bestuur.