Midden-Zeeland Vliegtuigen mogen niet laag over natuurgebieden rondom Zeeland vliegen De beperking dat vliegtuigen niet lager dan 300 meter boven bepaalde natuurgebieden in Zeeland en Zuid-Holland mogen vliegen blijft in stand, zo heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. Het gaat om de natuurgebieden Haringvliet, Oosterschelde, Grevelingen, Hollands Diep, Westerschelde & Saeftinghe en Veerse Meer.