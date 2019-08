Midden-Zeeland Brandweer rukt uit voor brand bij uienverwerkingsbedrijf in Kapelle De brandweer moest in de nacht van zondag op maandag rond 3.40 uur uitrukken voor een industriebrand bij Top Taste aan de Smokkelhoek bij Kapelle. De brand woedde in het dak, bij een van de ketels in het pand.