Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag tegen een negentienjarige man uit Goes 3,5 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, geëist voor elf gevallen van brandstichting in Goes en Kapelle.

Dat bevestigt een woordvoerder van het OM in gesprek met NU.nl.

De branden werden in de periode tussen mei en oktober 2018 voornamelijk in kliko's gesticht. Bij een van de branden, op 11 augustus in Goes, ging een woning aan de Rietweg in vlammen op.

De verdachte heeft bekend de branden te hebben gesticht, maar zegt dat het nooit zijn bedoeling is geweest dat het vuur zou overslaan naar het huis in Goes.

Naast de celstraf eist de officier van justitie een proeftijd van twee jaar waarin de verdachte door de reclassering begeleid moet worden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.