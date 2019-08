Bezoekers van het strand bij Kamperland hebben zondagmiddag een kaak van vermoedelijk een mens aangetroffen, bevestigt een politiewoordvoerder na een bericht van de Strandwacht Banjaardstrand op Facebook.

De bezoekers alarmeerden de strandwacht, die vervolgens de politie inschakelde.

Uit het eerste onderzoek van de rechercheur van de eenheid forensische opsporing blijkt dat de resten vermoedelijk "oud" zijn en niet zijn gerelateerd aan een vermissing, aldus de politiewoordvoerder. Daarom wordt er geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Verder forensisch onderzoek moet uitwijzen of de kaak daadwerkelijk afkomstig is van een mens en hoe oud de resten zijn. "Als de kaak van voor 1920 is, dan is die archeologisch van belang. Een archeoloog is dan ook van de vondst in kennis gesteld", zo zegt de politie.