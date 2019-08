De politie heeft in de gemeentes Kapelle en Reimerswaal tijdens controles achttien bekeuringen uitgedeeld. Dit gebeurde bij controles op de A58.

Tijdens een van de controle dagen gebeurde onder de ogen van de agenten een ongeluk. De veroorzaker van het ongeval ging er vandoor en kon later worden aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man uit Kapelle. Hij had geen geldig rijbewijs. Hij is na het afleggen van een verklaring weer vrijgelaten.

In Waarde werd een 53-jarige man uit Oudenbosch aangehouden, omdat hij koper bij zich had dat mogelijk gestolen was. De man werd weer vrijgelaten, maar later alsnog opgepakt omdat hij nog een gevangenisstraf moest uitzitten.

Verder werden drie automobilisten aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Ook werden twee auto's in beslag genomen. In totaal werden achttien bekeuringen uitgedeeld. Dit was onder andere voor niet handsfree bellen, rijden zonder gordel, te hard rijden en het hebben van een overbeladen aanhanger.