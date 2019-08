De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 22-jarige man uit Middelburg aangehouden op de Moeringweg in Ritthem. De bromfietser probeerde zich te onttrekken aan een politiecontrole. Hij had ook drugs bij zich.

Rond 2.15 uur zagen agenten een bromfietser op de Moeringweg rijden. De verlichting van de bromfiets doofde plotseling, waarop agenten besloten de bestuurder te controleren.

Toen hij probeerde te ontkomen, kwam de bromfietser in de berm ten val. Daarna kon hij worden aangehouden.

De 22-jarige man uit Middelburg had hasj bij zich en testte positief op het gebruik van THC, de belangrijkste stof in cannabis.

Op het politiebureau bleek dat de man in 2019 ook al twee keer was gepakt voor het rijden zonder rijbewijs en dat hij niet in het bezit is van een rijbewijs. De bromfiets is in beslag genomen.