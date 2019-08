Midden-Zeeland Dader raakt zelf gewond bij steekincident in azc Goes Een 23-jarige bewoner uit een asielzoekerscentrum (azc) in Goes is donderdagavond gewond geraakt bij een steekincident. De man probeerde een andere persoon neer te steken, maar raakte daarbij zelf gewond aan zijn onderarm, meldt de politie.