De politie heeft donderdag op vliegveld Rotterdam The Hague Airport opnieuw een verdachte aangehouden voor de woningoverval aan de Keizerstraat in Grijpskerke. Het gaat om een 24-jarige man uit Vlissingen. Bij de overval werd de dagopbrengst van muziekfestival Hrieps buitgemaakt.

Ook zijn donderdag door politie en justitie huiszoekingen gedaan in twee woningen in Goes en een woning in Vlissingen. Er werd in de woningen gezocht naar bewijzen voor het onderzoek.

Eind juli hield de politie al een twintigjarige vrouw uit Goes aan in het onderzoek. Een week later werd op Brussels Airport een 22-jarige man uit Goes ook opgepakt. Hij stond op het punt om op vakantie te gaan.

In totaal zitten nu drie verdachten vast voor de woningoverval. Ze zitten in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Buit was dagopbrengst van festival

Bij de woningoverval vielen drie gemaskerde mannen het huis van een vrijwilliger van Hrieps binnen. Er raakte niemand gewond bij de overval. De buit was de dagopbrengst van het festival. Volgens de politie gaat het om een fors geldbedrag.

De politie ontving zo'n vijftig tips in de zaak.