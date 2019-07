Midden-Zeeland Hillegommer (63) aangehouden na aanrijden motorrijder in 's-Heerenhoek De politie heeft maandagavond een 63-jarige man uit Hillegom aangehouden die doorreed na het aanrijden van een motorrijder in 's-Heerenhoek. De verdachte was met te veel alcohol in zijn bloed achter het stuur gekropen.