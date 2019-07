De politie heeft maandagavond een 63-jarige man uit Hillegom aangehouden die doorreed na het aanrijden van een motorrijder in 's-Heerenhoek. De verdachte was met te veel alcohol in zijn bloed achter het stuur gekropen.

Het ongeluk gebeurde rond 19.35 uur op de ’s-Heerenhoeksedijk. Door de botsing belandde de motorrijder in de berm en raakte hij gewond. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Getuigen van het ongeluk wisten het type, de kleur en een deel van het kenteken van de auto op te sommen. Daarop werd de auto snel gevonden in Borssele en sloegen agenten de automobilist in de boeien.

De man zit vast in afwachting van een verhoor. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Het is niet bekend hoe het met de motorrijder gaat.