De politie heeft zondagmiddag een 22-jarige man uit Goes aangehouden wegens verdenking van betrokkenheid bij een woningoverval in de Keizerstraat in Grijpskerke. Hierbij werd de dagopbrengst van het muziekfestival Hrieps buitgemaakt.

Bij de overval vielen drie gemaskerde mannen de woning binnen van een vrijwilliger van het muziekfestival Hrieps en werd geëist dat de vrouw de dagopbrengst overhandigde.

De dagopbrengst was een fors geld bedrag, meldt de politie. Bij de woningoverval raakte niemand gewond. De politie ontving zo'n vijftig tips uit de provincie betreffende het incident.

Zo kwamen er tips binnen over de verdachte grijze Toyota IQ, met geblindeerde ramen aan de achter- en zijkant, die in Domburg en Oostkapelle gezien is.

Eerder al twintigjarige vrouw aangehouden

Op dinsdag 23 juli werd al een twintigjarige vrouw in Goes aangehouden wegens verdenking van betrokkenheid bij de woningoverval. De rechter oordeelde vrijdag dat de verdachte twee weken langer vast blijft zitten.

De politie sluit niet uit dat er in de komende periode meer mensen worden aangehouden in verband met het misdrijf.