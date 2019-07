De kerncentrale in Borssele is sinds zondag gesloten na een storing in de turbine, meldt de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Daardoor kan Borssele tijdelijk geen stroom leveren aan het landelijke net.

Omdat de storing betrekking heeft op het niet-nucleaire deel van de centrale, heeft dit geen gevolgen voor de veiligheid van de installatie.

Hoe de storing is ontstaan, is vooralsnog onbekend en wordt onderzocht. Het is nog onduidelijk wanneer de kerncentrale weer in gebruik wordt genomen.