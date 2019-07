De brandweer heeft zaterdagmiddag een kind bevrijd dat in het Ella Fitzgeraldpark vast was komen te zitten in een speeltoestel.

De melding van het ongeluk kwam rond 14.15 uur binnen. De brandweer werd opgeroepen om zonder spoed ter plaatse te gaan. Ook de politie werd ingeseind. Het kind was snel bevrijd en de brandweerlieden konden ook al gauw terug naar de kazerne.



In het verleden is de brandweer al meerdere keren ingezet voor kinderen die in het speeltuintje bij de Howlin' Wolfstraat vast waren komen te zitten. Net als nu ging het om kinderen die vast waren komen te zitten in een schommel.