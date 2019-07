Voor de kust van Zoutelande is dinsdagmiddag een speedboot op een rubberboot gebotst. Een vijftienjarig meisje dat in de rubberboot zat, is overleden.

Het ongeluk gebeurde rond 15.20 uur. Meerdere hulpdiensten gingen ter plaatse, maar hulp voor het slachtoffer mocht niet meer baten. De politie heeft de familie opgevangen. Het meisje komt uit het Limburgse Neer.

De politie heeft de bestuurder van de speedboot aangehouden en is een onderzoek gestart. Volgens de politie waren veel mensen getuige van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld.

De politie meldde in eerste instantie dat het slachtoffer twintig jaar oud was. Later werd gemeld dat het om een vijftienjarig meisje gaat.