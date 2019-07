Een 33-jarige man is maandag aangehouden wegens verdenking van betrokkenheid bij het opzetten van een hennepkwekerij in een pand aan de Vlasmarkt in Middelburg.

De man werd rond 17.00 aangehouden. De politie had eerder een anonieme tip binnengekregen van een woning aan de Vlasmarkt waar een hennepkwekerij gevestigd zou zijn, meldt de politie.

Agenten troffen 244 hennepplanten aan in het pand. Op dat moment was er niemand aanwezig. De politie heeft de goederen in beslag genomen.

De 33-jarige verdachte meldde zich later zelf bij de politie. Hij wordt later verhoord.