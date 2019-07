Binnenland Verdachte van doden vrouw (78) in Oostkapelle is bekende van politie De verdachte van het ombrengen van een 78-jarige vrouw in het Zeeuwse dorp Oostkapelle is een bekende van de politie. De 56-jarige man zou meerdere keren "overlast" hebben veroorzaakt in of bij het appartementencomplex waar ze allebei woonden, laat een politiewoordvoerder woensdag aan NU.nl weten.