Stichting Podium De Piek Vlissingen mag het pand aan de Hellebardierstraat van de gemeente nog twee jaar gebruiken, maar moet dan wel huur betalen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Het afgelopen jaar kreeg de speciaal voor het behoud van een podium opgerichte stichting van de gemeente de gelegenheid om te bewijzen dat het bestaansrecht heeft. Dat is gelukt, zei wethouder Rens Reijnierse woensdag.

Het college prijst de vele optredens die de stichting dit jaar organiseerde in De Piek en de samenwerkingen die ze op poten heeft gezet, zoals op educatief vlak de jeugd laten kennis maken met verschillende vormen van kunst.

Om De Piek nieuw leven in te blazen hoefde de stichting tot nu toe geen huur te betalen. Als ze verder wil, dan moet dat wel. "We behandelen de stichting dan als iedere andere gebruiker van onze accommodaties", verklaarde Reijnierse. "Na het eerste jaar hebben ze laten zien dat ze nu ook huur kunnen betalen en dat is een goede zaak."

Broedplaats voor initiatieven van nieuw en jong talent

Voorzitter Kevin van Gorkom van Stichting Podium De Piek Vlissingen is blij dat zijn organisatie de gemeente heeft overtuigd van hun zaak. "Zaterdag hadden we nog een jongerenfeest met dj’s en dat blijkt hier dan ook te passen. De komende twee jaar willen we ons merk nog beter neerzetten in de regio, nog meer die broedplaats worden die we voor ogen hebben."

De stichting gaf zelf al aan dat een podium zich in een gemeente met de grootte van Vlissingen niet kan richten op grote groepen. De Piek is volgens de stichting wel geschikt voor een breed activiteitenaanbod voor kleinere groepen. "Een klein podium als De Piek kan goed fungeren als broedplaats voor initiatieven van nieuw en jong talent."

Fondsen werven en extra vrijwilligers aantrekken

Ook stelt Van Gorkom dat de stichting met twee jaar erbij fondsen kan werven en extra vrijwilligers aantrekken. Wat er daarna gebeurt, is nog niet bekend.

Als de gemeente het verouderde pand aan de Hellebardierstraat wil afstoten, staat de stichting niet negatief tegenover verhuizing. "De Hellebardierstraat is voor ons niet heilig. Als het maar een locatie in de binnenstad is, waar we intieme concerten voor tweehonderd man kunnen houden."

Onderhoud van pand belangrijk onderwerp bij besprekingen

De stichting en gemeente praten nog over de hoogte van de huur en de verdere inhoud van het huurcontract, aldus Van Gorkom. "Huur betalen is bespreekbaar, maar wat zijn de precieze voorwaarden?"

Het onderhoud aan het pand is daarbij een belangrijk onderwerp. "De zaal zelf en de rest van de begane grond is nog in goede staat, maar de gaten zitten in het dak. In de winter is het pand moeilijk warm te houden. Daar praten we over met de gemeente, maar ik verwacht dat we daar wel uitkomen. Het ziet er goed uit. Dus hopelijk kunnen we de komende weken volop plannen maken voor de programmering voor na de zomer."