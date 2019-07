Midden-Zeeland Politie houdt man met dure zonnebrillen en koffieblikken aan in Goes De politie in Goes heeft maandagmiddag een 31-jarige man aangehouden in verband met mogelijke gestolen spullen. De man, zonder vaste woon- en verblijfplaats, had onder meer zonnebrillen, flesjes parfum en tientallen blikken koffie in zijn auto.