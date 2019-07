De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in een woning aan de Granaat in Middelburg een hennepkwekerij in een aanbouw aangetroffen. De politie heeft de huurder van de woning inmiddels aangehouden.

Ook is de auto van de verdachte in beslag genomen. Rond 4.00 uur meldde een bewoner van de Granaat dat hij was gewekt door glasgerinkel. Hij zag daarna een onbekend persoon wegrennen bij een woning in de straat. De melder vermoedde dat er was ingebroken.

Agenten kwamen ter plekke. In een woning troffen zij een hennepkwekerij in aanbouw aan. Alle goederen werden in beslag genomen. Daarnaast werd er ruim een kilo hasj en 1,4 kilo gedroogde henneptoppen aangetroffen. Ook deze zijn in beslag genomen.

Alle in beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.