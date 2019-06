De heringerichte Walcherseweg is woensdag met een ritje met de paardentram officieel heropend.

Sinds mei was hij al in gebruik. De weg is de afgelopen maanden heringericht.

De herinrichting is het meest zichtbaar in Buttinge. Het stuk weg door het buurtschap is nu ingericht als 30 kilometerzone, voorzien van een geel wegdek. Er is bovendien nu een fietspad van drie meter breed, net als op de rest van de weg.

Buiten Buttinge is de maximumsnelheid op de Walcherseweg 60 kilometer per uur. Het asfalt en de markering is daarop aangepast. Bovendien zijn er bij de kruisingen met de Poppendamseweg en Hogelandseweg verkeersplateaus gemaakt, zodat weggebruikers moeten afremmen.

Daarnaast zijn er andere werkzaamheden verricht. Zo is er een nieuwe drinkwaterleiding aangelegd in Buttinge en zijn er extra kabels onder de weg aangelegd. Waterschap Scheldestromen, de gemeente Veere en DWNG hebben hun werkzaamheden gecombineerd.