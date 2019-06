Het Vlaams Instituut voor Kust en Zee (VLIZ) waarschuwt voor de toename van de giftige kleine pieterman die onder andere aan de Zeeuwse kust voorkomt. De steek van het diertje is giftig en zeer pijnlijk, maar zou niet dodelijk zijn mits de wond erna goed verzorgd wordt.

Dit bevestigt een woordvoerder van VLIZ woensdag aan NU.nl. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws (HLN) is er vorige week op het strand van Knokke in België een incident geweest waarbij een vrouw door een pieterman gestoken werd en naar het ziekenhuis is vervoerd. Haar voeten zwollen zodanig op dat een operatie de enige oplossing bleek.

VLIZ is bekend met het verhaal van HLN, maar kan niet bevestigen dat de steek afkomstig is van een pieterman. "Als dit beestje steekt, hoort iemand het normaal gesproken te voelen", aldus de woordvoerder. "De pijn is namelijk vergelijkbaar met meerdere wespensteken op een plek. Deze vrouw gaf echter aan dat ze de steek niet echt gemerkt had."

In het ziekenhuis zou bevestigd zijn dat de steek van de vrouw wel van een pieterman afkomstig was. De steek is te herkennen aan de drie wondjes die het achterlaat. Deze wondjes zijn afkomstig van de stekels.

Geen sterfgevallen bekend door giftige pieterman

Volgens de woordvoerder zijn er vooralsnog geen sterfgevallen bekend door het gif van de vis. Hij benadrukt wel dat de wond goed en snel verzorgd moet worden. De wond behandelen met warm water is van belang.

"Het gif is thermolabiel. Dat wil zeggen dat het gif niet bestand is tegen warmte. Als mensen de wond met water van 40 tot 45 graden behandelen, gaat dat de werking van het gif tegen", meldt de woordvoerder. Zo wordt ook de zwelling tegengegaan.

De woordvoerder benadrukt dat voorkomen van een steek belangrijker is. "Het is geen aanlokkelijk idee, maar het dragen van waterschoenen werkt preventief. De stekels van de pieterman kunnen niet door het schoeisel heen. Zo wordt een steek van het beestje zo goed als uitgesloten."

Toename van pieterman door opwarmend zeewater

De pieterman hoort niet thuis in de Noordzee, maar toch is het aantal vissen van deze soort afgelopen jaren gestegen. "We zien een verband tussen de decennia lange opwarming van het zeewater en de toename van de pieterman. We kunnen concluderen dat het visje zich comfortabeler voelt in warm water."

's Nachts zijn de vissen op jacht en zwemmen ze rond. Maar overdag graven ze zich in en zijn alleen de ogen zichtbaar. Omdat de beestjes in ondiep water voorkomen, is de kans zeer aanwezig dat mensen per ongeluk op het visje stappen. "Uit een schrikreactie schieten de stekels omhoog. "